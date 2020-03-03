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Hakkari’de ‘sosyal medya ve bahis’ operasyonu

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.03.2020 13:23 | Son Güncelleme

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alana habere göre, 9 Ocak 2019 tarihi itibariyle sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, devlet büyükleri ve kurumlara yönelik hakaret, karalama ve provakatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen toplam 93 şahıs ile internet kafelerde yasadışı bahis oynatılması veya oynanmasına imkan sağlanmasının (7258 S.K.M) tespitine yönelik yapılan çalışmalarda yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen iş yerleri ve 100 şahıs, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikler yüklediği ve diğer hesaplarla paylaştığı tespit edilen 27 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alana habere göre, 9 Ocak 2019 tarihi itibariyle sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı, devlet büyükleri ve kurumlara yönelik hakaret, karalama ve provakatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen toplam 93 şahıs ile internet kafelerde yasadışı bahis oynatılması veya oynanmasına imkan sağlanmasının (7258 S.K.M) tespitine yönelik yapılan çalışmalarda yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen iş yerleri ve 100 şahıs, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikler yüklediği ve diğer hesaplarla paylaştığı tespit edilen 27 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi suretiyle başkasına ait kart bilgilerinin kullanılması veya mobil ödeme yöntemi ile gerçekleşen 12 olay, facebook ve instagram gibi sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi suretiyle bilişim sistemine girme, engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirmeye yönelik 11 olay tespit edilerek adli mercilere intikal ettirildiği bildirildi.

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