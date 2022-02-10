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Hakkari'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

10.02.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova

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