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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi

07.08.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

İlçe kırsalında düzenlenen "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Kamışlı-8 Operasyonu"nda 3 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda 200 kilogram amonyum nitrat, RPG-7 roketatar, biksi makineli tüfek namlusu ve mekanizması,140 doçka mühimmatı, 609 biksi mühimmatı, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 top elektrik kablosu, hücum yeleği, 324 uçaksavar mühimmatı, 4 küçük el telsizi, 1245 AK-47 kalaşnikof mühimmatı, kanas tüfeğine ait boş şarjör, 6 jeneratör, 2 güneş paneli, 24 hilti, 12 güç kaynağı, 3 sinyal güçlendirici, kapalı kutu içinde 3 patlatma devresi, 20 fünye, siren, 9 büyük tüp, küçük tüp, 19 çift ayakkabı, 71 koli bandı, spiral kesme makinesi, 2 akü, 10 örgütsel kitap, boş siyah çanta, siyah renk düdük, 12 büyük pil, lehim kalemi, 8 hilti demiri, 3 hilti kemeri, el arabası, kazma, balyoz demiri, keski, 3 battaniye, bahçe teli, 3 top bez, 4 çaydanlık, 4 tepsi, mangal ızgarası, semaver, 3 kazan, 7 jelikan bidon, 2 metre uzunluğunda 3 çadır demiri, 11 jilet ve 2 elektrik bandı ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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