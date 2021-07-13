Hakkari'de toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Yufkalı köyü kırsalında terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü 7 el bombası bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

