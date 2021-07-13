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Hakkari'de toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi

13.07.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el bombaları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Yufkalı köyü kırsalında terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü 7 el bombası bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

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