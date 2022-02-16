Hakkari'de yer yer 7 metreye ulaşan karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yer yer 7 metreye ulaşan karın bulunduğu Ceylanlı köyü yolunda ekiplerin çabası sonucu ulaşım sağlanmaya başlandı.

Merkeze bağlı köyün yolu son günlerde etkili kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, düşen çığlar nedeniyle yer yer 7 metre karın bulunduğu yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ekipler, güçlükle ilerleyebildikleri yolu yoğun çabalar sonucu yeniden ulaşıma açtı.

Köy muhtarı Behcet Ege ekiplere teşekkür etti.



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