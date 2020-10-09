Hakkari’deki bayan kuaförlerine sıkı denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Adil Demir, Gıda Kontrol Birimi Mühendisi Botan Taş ve beraberindeki zabıta ekipleri birçok işyerinde denetimlerde bulundular. Bayan kuaförleri sıkı takibe alan zabıta ekipleri, denetledikleri işyerlerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hakkında tekrar uyarılarda bulundular. Kentte faaliyet yürüten Bayan Kuaförlerini tek tek denetleyen zabıta ekipleri denetimler sırasında kullanılan malzemelerin Temizlik ve hijyen durulmaları denetlendi. Aynı zamanda kuaförlerin çalışma yönetmeliğinde alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı inceleyen ekipler Kuaförlere kişisel hijyene dikkat edilmesi, kapasiteden fazla müşteri alınmaması, tek kullanımlık ürünlerin kullanılması yönünde uyarılarda bulunuldular. Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimlerin süreceğini belirterek, kurallara uymayanlara ise ceza kesileceğini söyledi.

