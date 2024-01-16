Hakkarili genç, ekinleri yaban hayvanlarından korumak için sensörlü düzenek tasarladı

Daha önce zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek "uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi" tasarlayan, 4 kilometre uzaklığa gidebilen 180 santimetre uzunluğunda model uçak yaparak 4 yıl önce de Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te Hakkari'yi temsil eden Tatlı, yörede yaban hayvanlarının tarlalardaki ürünlere verdiği zararı engellemek amacıyla düzenek yapmaya karar verdi.

Proje için bir süre araştırma yapan Tatlı, temin ettiği lazer, ayna, sensör, kodlayıcı ve kablolarla, harekete duyarlı sensörlü, "Ayısavar" adını verdiği mini düzenek tasarladı.

Atölye olarak kullandığı odada tahta parçalarını birleştirerek içini toprakla doldurduğu alanda düzeneği deneyen ve başarılı sonuç alan Tatlı, projesini cep telefonlarına da entegre ederek uygulama üzerinden tarla sahibine bildirim gönderecek şekilde geliştirmeye çalışıyor.

Savaş Tatlı, AA muhabirine, daha önce de teknolojiyle ilgili projeler geliştirdiğini, 2020'de model uçak çalışmasıyla TEKNOFEST'e katıldığını söyledi.

Şimdi de "Ayısavar" adını verdiği projeye yoğunlaştığını anlatan Tatlı, "Kentimiz dağlık bir coğrafyaya sahip. Yaban hayvanlarının tarlalardaki ekinlere zarar vermemesi için böyle bir proje yapmaya karar verdim. Geliştirdiğim düzenek sayesinde yaban hayvanları tarlaya girmeye çalışınca sistem uyarı verecek. Sistemde lazer, aynalar, kodlayıcı cihazlar, sensör ve kablolar kullandım. İşin yazılımsal tarafı da vardı." dedi.

"DÜZENEĞİ, DAĞLICA KÖYÜNDEKİ ÜRETİCİMİZİN TARLASINA KURACAĞIZ"

Uygulama aşamasında düzenekteki malzemelerin daha güçlü ve daha büyük parçalardan oluşacağını anlatan Tatlı, şunları kaydetti:

"Tarlaların dört yanına kurulu aynalar ve lazer ışığını yansıtan sistem olacak. Tek lazer kullandım. Tarlanın kenarlarına yerleştirdiğim aynalar vesilesiyle ışığın dört tarafı görmesini sağladım. Herhangi bir yaban hayvanı bu ışığa yaklaştığında uyarı sistemi devreye girerek ses çıkaracak. İnsanlar yaklaşınca da aynı uyarı olacak. Bu sayede yabani hayvanların ürünlere zarar vermesini engellemeyi amaçlıyorum. Yaban hayvanları da zarar görmeden bölgeden uzaklaşmış olacak. Sistemi denedim sorunsuz çalışıyor ama geliştirmeyi hedefliyorum. Bittiğinde sistem hem uyarı verecek hem de uygulamanın olduğu telefona bildirim gelecek. Bunu da GPS ile yapacağım."

Çalışmayı bitirince güzel bir projenin ortaya çıkacağını dile getiren Tatlı, "Şu an sistem sadece ses çıkarmaya yönelik hazırlandı. İnternette buna benzer elektro şoklu sistemler var. Hayvanlar bu sistemden zarar görebiliyor. Dağlıca köyündeki bir üreticimizle yaptığımız görüşmeden sonra böyle bir fikir oluştu. Hayvan tarlaya yaklaştığında yüksek sesle hayvanın ürkmesini sağlayacağız. Hayvan sadece sesten rahatsız olup uzaklaşacak, zarar görmeyecek. Düzeneği, ekim işlemi başlayınca Dağlıca köyündeki üreticimizin tarlasına kuracağız." diye konuştu.

