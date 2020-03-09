YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkarili öğrenciler etüt merkezi istiyor

Hakkarili öğrenciler etüt merkezi istiyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

Hakkari’de Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan lisans mezunu bir grup öğrenci, yetkililerden ders çalışabilecekleri etüt merkezi istedi.Hakkari’de KPSS’ye hazırlanan lisans mezunu bir grup öğrenci, ders çalışabilecekleri etüt merkezi olmadığı için basın açıklaması düzenledi.

Hakkari’de Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan lisans mezunu bir grup öğrenci, yetkililerden ders çalışabilecekleri etüt merkezi istedi.
Hakkari’de KPSS’ye hazırlanan lisans mezunu bir grup öğrenci, ders çalışabilecekleri etüt merkezi olmadığı için basın açıklaması düzenledi. Kentte sadece Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve 2 derslikten oluşan 48 öğrenci kapasiteli ‘Prof. Dr. İlhan Varank Sınavlara Hazırlık Çalışma Merkezi’nde yeni sınıfların açılmasını isteyen öğrenciler adına ilahiyat fakültesi mezunu Arif Zirek bir açıklama yaptı. Lisans mezunu 150 arkadaşıyla birlikte ders çalışma konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Zirek, “Üniversite mezunuyum. Ders çalışma noktasında ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşamamızın nedeni, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tadilatta olması. Aylardır belediye bünyesindeki Prof. Dr. İlhan Varank Etüt Merkezine gelip ders çalışıyoruz. Fakat burada da iki derslikte 48 kişilik yer var. Yaklaşık 150 öğrenci ders çalışmak için her sabah 07.00’da buraya geliyoruz. Erken gelmemizin nedeni yer kapmak. Sabahın köründe merdivenlerde sıraya diziliyoruz. Bazı arkadaşlar saat 06.00’da gelip sırada bekliyor. Yer bulamayanlar evlerine gitmek zorunda kalıyor. Yetkililerden tek istediğimiz ders çalışabileceğimiz kapsamlı bir etüt merkezidir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Ömer Seyfettin Balıkesir’de anıldı

Ömer Seyfettin Balıkesir’de anıldı

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Hakkari Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:21
İkindi
15:38
Akşam
18:13
Yatsı
19:28

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Vereseli Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.