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Hakkarililer, astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gençlik merkezinde takip etti

AA AA
19.01.2024 07:22 | Son Güncelleme:
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Hakkari'de vatandaşlar, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğunu gençlik merkezinde heyecanla izledi.

Hakkarililer, astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gençlik merkezinde takip etti

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Hakkari'deki gençlik merkezinde kurulan ekrandan takip edildi.

Hakkari Gençlik Merkezinde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, uzay aracının fırlatılma anında heyecanlı anlar yaşadı.

Hakkari Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ramazan Doğular, AA muhabirine, kentte tarihi güne tanıklık etmek amacıyla program düzenlediklerini söyledi.

Ülkenin en gururlu günlerinden birini yaşadıklarını dile getiren Doğular, "Biz de gençlik merkezinde bu tarihi ana tanıklık ettik. Bu tür gelişmeler gençlerimizin önünü açacak, onları cesaretlendirecek. Ülkemizin teknoloji alanında gelişmesini sağlayacak. Öğrencilerimiz de buradaki programa katıldı. Astronotumuz inşallah ailesine sağ salim kavuşacak. Vatanımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Hakkari İl Sorumlusu İshak Biçer ise bugün Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya yolculuk yaptığını belirtti.

Tarihi bir gün yaşadıklarını dile getiren Biçer, bu gururu ülkeye yaşatan herkese teşekkür ettiğini aktardı.

Hakkarililer, astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gençlik merkezinde takip etti

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