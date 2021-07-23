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Hakkı Bulut'tan Reynmen'e şarkı hırsızlığı suçlaması

23.07.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Hakkı Bulut, 1986'da yayınladığı albümde yer alan bir şarkının Reynmen tarafından izinsiz kullanıldığını söyledi. Bulut, durumu MESAM Bilim Kurulu'na bildirdiğini açıkladı.

Hakkı Bulut'tan Reynmen'e şarkı hırsızlığı suçlaması

Şarkıcı Hakkı Bulut, 1986 yılında Nazlım albümünde yer alan bir şarkısının Reynmen olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş tarafından izinsiz kullanıldığını söyledi.

"MÜZİĞİNİ OLDUĞU GİBİ ALMIŞ"

Akşam gazetesinin haberine göre Bulut, "Popçu mudur, rock'çı mıdır bilmediğim Reynmen diye biri var. Gayet de güzel millet seviyor. Bir gün bir baktım, benim şarkımı alıp koymuş albümüne. 1986 yılında Nazlım albümünde 'Kızlar kızlar güzelim kızlar, sarışın esmer kumral kızlar, size kötü diyenin dili kurusun, kiminiz melek kiminiz huri' şeklinde sözleri olan bir şarkım var. Reynmen bu şarkımın müziğini olduğu gibi almış, üzerine söz yazmış, söylüyor" dedi.

"MESAM'A BİLDİRDİM"

"Düşündüm taşındım, biraz da kaşındım 'ne yapsam' dedim, şimdi mahkemeye versem kazanırım. Çünkü olduğu gibi benim müziğimi almış. Sonra baktım bu genci birçok insan seviyor. 'Mahkemeye gidersem o insanları da üzebilirim' diye düşündüm, sesimi çıkarmadım, sadece MESAM bilim kuruluna bildirdim. Bakın bu arkadaş benim şarkımı almış fonda çalıyor, bir hata yapmıştır, belki de bilmeden yapmıştır. Bunun aranjesini yapan kimse o da safmış 'Nasıl olsa Hakkı Bulut bunun farkına varmaz' diye düşünmüş."

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Anahtar Kelimeler:
Reynmen
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