Hakkı Bulut'un son durumu ne? Yoğun bakımdan ilk görüntü

Önceki gün sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan arabask müziğin simge isimlerinden Hakkı Bulut'un yoğun bakımdan çekilen görüntüsü yayınlandı. Magazin basınının 'Felaket Tellalı' olarak anılan ismi Onur Akay, yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Hakkı Bulut’un, yoğun bakımda çekilen fotoğrafını paylaştı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, dün Hakkı Bulut’un hastaneye kaldırıldığını ve acil ameliyata alınacağını duyurmuştu. Bulut’un hayranlarını korkutan haber sonrası usta sanatçı, 4 saat süren bir ameliyata alındı ve ailesi ameliyatın başarılı geçtiğini açıkladı.Hakkı Bulut’un sağlık durumu hakkında yeni bilgiler veren Akay, ameliyat sonrası eşi Saadet Bulut’la yoğun bakımda çekilen fotoğrafını da paylaştı.

Onur Akay, “Çok şükür Hakkı Bulut’un sağlık durumu iyiye gidiyor. 4 saate yakın süren kapalı by-pass ameliyatı geçiren usta sanatçımız Hakkı Bulut, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Hakkı Baba’yı merak eden milyonlarca sevenine bir sürpriz yapmak istedim. Değerli sanatçımız çok iyi ve eşi Saadet Hanım başından bir an olsun ayrılmıyor.” ifadelerini kullandı.

İşte Hakkı Bulut'un yoğun bakımdan ilk fotoğrafı





