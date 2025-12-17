Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

Yayınlandığı döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Emel Özkızıltaş, daha sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak görev aldı.

Özkızıltaş, bugünlerde ise televizyon ekranlarından uzak, daha sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

En son Gelinim Mutfakta programıyla izleyici karşısına çıkan Emel Özkızıltaş şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

GÖRENLER TANIYAMIYOR

Sosyal medyada iş birlikleri yapan Emel Özkızıltaş'ın son hali herkesi şaşırttı. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimine 'bambaşka biri olmuş', 'tanıyamadım', 'resmen bu başkası' gibi yorumlar yapıldı.

EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarında ortaya çıktı.

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.