MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

Bir dönem ekranların en çok izlenen moda yarışmalarından İşte Benim Stilim ile tanınan, ardından Çarkıfelek programının sunuculuğunu üstlenen Emel Özkızıltaş, uzun zamandır televizyon dünyasından uzak bir yaşam sürüyor. Günümüzde ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Özkızıltaş, son haliyle herkesi şaşırttı.

Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor
Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Emel Özkızıltaş, daha sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak görev aldı.

Çarkıfelek in efsane hostesi Emel Özkızıltaş ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor 1

Özkızıltaş, bugünlerde ise televizyon ekranlarından uzak, daha sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Çarkıfelek in efsane hostesi Emel Özkızıltaş ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor 2

En son Gelinim Mutfakta programıyla izleyici karşısına çıkan Emel Özkızıltaş şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Çarkıfelek in efsane hostesi Emel Özkızıltaş ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor 3

GÖRENLER TANIYAMIYOR

Sosyal medyada iş birlikleri yapan Emel Özkızıltaş'ın son hali herkesi şaşırttı. Ünlü ismin yıllar içindeki değişimine 'bambaşka biri olmuş', 'tanıyamadım', 'resmen bu başkası' gibi yorumlar yapıldı.

Çarkıfelek in efsane hostesi Emel Özkızıltaş ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor 4

EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarında ortaya çıktı.

Çarkıfelek in efsane hostesi Emel Özkızıltaş ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor 5

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

Çarkıfelek in efsane hostesi Emel Özkızıltaş ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor 6

Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.

Çarkıfelek in efsane hostesi Emel Özkızıltaş ın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şaşırtan reyting sonuçları: Tüm dizileri geride bıraktıŞaşırtan reyting sonuçları: Tüm dizileri geride bıraktı
Yurt dışında büyüttüğü ikizleri genç kız oldu! Yurt dışında büyüttüğü ikizleri genç kız oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
çarkıfelek İşte Benim Stilim Emel Özkızıltaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.