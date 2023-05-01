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Hakkında 39 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

01.05.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 39 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Hakkında 39 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekleyen ekipler, Nazilli ilçesinde ’kasten öldürme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak ve ateşli silah mermisi bulundurmak suçlarından hakkında toplamda 39 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.E. isimli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan S.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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