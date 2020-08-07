Hakkında 48 yıl hepis cezası vardı Kars’ta yakalandı

Hakkında 48 yıl hapis cezası bulunan, 131 bin 960 lira adli para cezası ve 99 farklı suçtan aranan bir kişi Kars’ta yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, “Dolandırıcılık” suçlarından 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 131 bin 960 TL adli para cezası ve 99 farklı aranma kaydı bulunan, polis kayıtlarında farklı illerden firar konumundaki cezaevi firarisi T.Ö.İ.(45) Kars’ta olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Susuz İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yaptıkları ortak çalışmada T.Ö.İ.’yi Susuz girişinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen T.Ö.İ’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

