Hakkında dolandırıcılıktan 74 yakalama kararı bulunan kişi Rize'de yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de, 29 ilde çeşitli dolandırıcılık olaylarından dolayı hakkında 74 yakalama kararı bulunan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından kaydı olan M.C.K'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlının 29 ilin adli makamlarınca hakkında çıkartılmış 74 farklı yakalama emrine istinaden arandığı ifade edilen açıklamada, toplamda 29 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.C.K'nin Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

