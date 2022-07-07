YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Hakkında dolandırıcılıktan 74 yakalama kararı bulunan kişi Rize'de yakalandı

Hakkında dolandırıcılıktan 74 yakalama kararı bulunan kişi Rize'de yakalandı

07.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında dolandırıcılıktan 74 yakalama kararı bulunan kişi Rize'de yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de, 29 ilde çeşitli dolandırıcılık olaylarından dolayı hakkında 74 yakalama kararı bulunan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından kaydı olan M.C.K'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlının 29 ilin adli makamlarınca hakkında çıkartılmış 74 farklı yakalama emrine istinaden arandığı ifade edilen açıklamada, toplamda 29 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.C.K'nin Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de kaçan kurbanlık boğa yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandıRize'de kaçan kurbanlık boğa yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandı
Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptıMardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Rize

Rize Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:50
Sabah
04:47
Öğle
12:28
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:47
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Uzmanlardan şaşırtıcı önlemler: Bileklerinizi yalayın

Uzmanlardan şaşırtıcı önlemler: Bileklerinizi yalayın

Farkında olmadan yapıyorsunuz! Kurban etini mundar etmeyin

Farkında olmadan yapıyorsunuz! Kurban etini mundar etmeyin

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.