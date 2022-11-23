YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Halatı boşalan asansör zemine çakıldı, sıkışan 2 işçi yaralandı

Halatı boşalan asansör zemine çakıldı, sıkışan 2 işçi yaralandı

23.11.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da atıl durumdaki bir fabrikadan hurda almak için gelen 2 işçi, yük indirme esnasında bindikleri asansörün halatı söküldü.

Halatı boşalan asansör zemine çakıldı, sıkışan 2 işçi yaralandı

Zemine çakılan asansörde sıkışan yaralı işçiler itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ergene ilçesi Marmaracık OSB Mahallesi’nde bulunan Çorlu Deri ve Karma OSB’de meydana geldi. Atıl durumdaki fabrikadan hurda almaya gelen 2 işçi, yük indirme sevki için asansöre bindi. Asansör halatının gevşemesi sonucu iki işçi, bindikleri asansörle zemine çakıldı. Sıkışan iki işçinin yardım çığlığı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 işçi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da ulaşıma lodos engeliTekirdağ'da ulaşıma lodos engeli
Kuşadası Belediyesi’nden açıklama: "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz"Kuşadası Belediyesi’nden açıklama: "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz"
Mudurnu’da pazar tezgahlarında balık bolluğuMudurnu’da pazar tezgahlarında balık bolluğu
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:17
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.