SPOR

Haldun Domaç: Fatih Terim'in bazı yöneticilerle problemi var

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Futbol A programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yönetimdeki bazı kişilerle problemi olduğunu söyledi.

HALDUN DOMAÇ'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Galatasaray'ın en üst makamındaki iki kişi Mustafa Cengiz ve Eşref Hamamcıoğlu'nun şu davranışları tasvip edilecek bir durum değil. Her yerde iktidar ve muhalefet vardır. Önemli olan onların birbirlerine ne kadar seviyeli davrandıklarıdır. Şu tablo Galatasaray'a yakışmadı. Çok net bir biçimde Galatasaray'ın içinde problemler var. Fatih Terim'in bazı yöneticilerle problemi var. Terim'in istemediği bazı gelişmelerin Galatasaray'da gerçekleşmesinden dolayı rahatsızlıkları var. Fatih Terim'in "Ben konuşunca ceza alıyorum biraz da ceza almayanlar konuşsun" ve Cengiz'in "Herkes işine baksın" sözünün adresi belli. Adres belli olmasa niye Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında ertesi gün apar topar 2 saatlik bir toplantı gerçekleşti? Fatih Terim Galatasaray için bulunmaz bir kıymettir, değerdir. Eğer Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in yan yana koymak söz konusu olursa Fatih Terim ağır basar."

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Anahtar Kelimeler:
Haldun Domaç Galatasaray fatih terim Spor Toto Süper Lig

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