Halı-kilim dokuma kültürü Esenyurt’ta yaşayacak

Meslek Edindirme Kursları’nı yaygınlaştıran Esenyurt Belediyesi, Halı ve Kilim Dokuma Kursu için başvuruları almaya başladı. Kursiyerlerin maddi teşvik de alacakları projeyle, unutulmaya yüz tutan Anadolu halı-kilim dokuma kültürü Esenyurt’ta yaşatılacak.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Meslek Edindirme Kursları kapsamında, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz Halı ve Kilim Dokuma eğitiminin verileceği kursa başvurular alınmaya başladı. İŞKUR ve MEB desteğiyle açılan atölyede, bir meslek öğrenecek olan kursiyerler, İŞKUR tarafından sigortalandırılıp kurs süresince maddi teşvik de alacaklar.

Bir yandan unutulmaya yüz tutmuş Anadolu halı-kilim dokuma kültürü yaşatılmaya çalışılırken, diğer yandan kadınların ev ekonomisine katkı sağlayacağı kursun başvuruları, 31 Ocak tarihinde son bulacak. Esenyurt’ta yaşayan ve emekli olmayan 18-50 yaş aralığındaki vatandaşların başvurabileceği kursta, son 18 ay içerisinde sigorta girişinin yapılmamış olması gerekiyor. Derslerin uzman eğitici tarafından verileceği atölyenin ön kayıt ve başvuruları, Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden yapılacak.

