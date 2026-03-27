Halı sahada acı olay! Göğsüne top geldi, hayatını kaybetti

Cevdet Berker İşleyen

Kahramanmaraş'ta halı sahada maç yaparken, durduğu kalede göğsüne futbol topunun çarpmasıyla kalbi duran Selahittin Atlı (49) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Boğaziçi Mahallesi’ndeki bir halı sahada meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran Selahittin Atlı’nın göğsüne futbol topu isabet etti.

KALBİ DURDU

Halı sahada acı olay! Göğsüne top geldi, hayatını kaybetti 1

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda arkadaşları, yere yığılan Selahittin Atlı’nın yardımına koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde durduğu belirlenen Atlı’nın kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Halı sahada acı olay! Göğsüne top geldi, hayatını kaybetti 2

Hemen sedyeye alınan Atlı ambulansa taşınırken, bu sırada sağlık görevlisi kalp masajı yapmaya devam etti. Selahittin Atlı, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Hasan Şaş'tan yönetime tarihi Bernardo Silva çağrısı! "Gözünüz kapalı alın..."SON DAKİKA | Hasan Şaş'tan yönetime tarihi Bernardo Silva çağrısı! "Gözünüz kapalı alın..."
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de 40 milyon Euro'luk dev operasyon! Kasa para dolup taşacakSON DAKİKA | Fenerbahçe'de 40 milyon Euro'luk dev operasyon! Kasa para dolup taşacak

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi halı saha son dakika
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

