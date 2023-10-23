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Halide Edib Adıvar rolünü canlandıran Birce Akalay'ın sahnesi sosyal medyayı salladı

23.10.2023 14:53 | Son Güncelleme:
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Zaferin Rengi filminin Beyazıt'ta gerçekleşen çekimlerinde Halide Edib Adıvar rolünü canlandıran Birce Akalay'ın sahneleri ise gündem oldu. Kurtuluş Savaşı’nın “Halide Onbaşı”sı, Türk Edebiyatının “ilk savaş romancısı” Halide Edip Adıvar'ın 1919’da Sultanahmet Meydanı mitinginde yaptığı tarihi konuşmanın canlandırıldığı sette tüyler diken diken oldu.

Halide Edib Adıvar rolünü canlandıran Birce Akalay'ın sahnesi sosyal medyayı salladı

Nejat İşler'in Sabri Toprak, Gonca Vuslateri'nin Vera, Timuçin Esen'in Topkapılı Cambaz ve Yiğit Özşener'in Mustafa Kemal Paşa rolünde yer aldığı Zaferin Rengi filmi merak ediliyor.

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu’nu Kubilay Aka canlandırıyor.

Film, 1919 yılında düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen Anadolu'nun direnişinin yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük spor olaylarından biri olan General Harington Kupası'nı beyaz perdeye taşıyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Filmin Beyazıt'ta gerçekleşen çekimlerinde Halide Edib Adıvar rolünü canlandıran Birce Akalay'ın sahnelerinden kareler sosyal medyayı salladı.

Ekran Alıntısı

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Adıvar rolündeki Birce Akalay'ın 1919 yılı işgal dönemi İstanbul'unda kürsüde yaptığı konuşma sahnesi sete damga vurdu. Akalay'ın miting sahnesi çekilirken film setinde duygu dolu anlar yaşandı.

Sosyal medyada oyuncunun rolüne bürünmüş halini görenler "Daha fotoğrafla tüylerim diken diken", "Birce hakkını vermiştir" yorumlarında bulundu.
Abdullah Oğuz’un yönetmen koltuğunda oturduğu, Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz’un yapımcılığını üstlendiği “Zaferin Rengi” filminin devam eden setinden yeni fotoğraflar yayınlandı.

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