Hâlihazırda nasıl yazılır, hâlihazırda yazımı nasıl olmalıdır? Hâlihazırda ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gün içinde sık sık kullanılan hâlihazırda kelimesi doğru yazılışı konusunda ikilem yaşatır. Hâlihazırda nasıl yazılır sorusuna pek çok kişi cevap aramaktadır. Çünkü iki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bir kelime olduğu için ayrı mı bitişik mi yazılacağı kafaları karıştırmaktadır. Hem birleşik bir kelime olması hem de düzeltme işaretinin olup olmaması konusunda hâlbuki kelimesinin yazımı sıkça karıştırılır.

Hâlihazırda ayrı mı yazılır?

Hâlihazırda kelimesi bir belirteçtir ve şu anda, şu anki durumda anlamına gelmektedir. "Hali hazırda" ya da "hâli hazırda" şeklinde yazıldığında yanlış kullanılan bu kelimenin doğru yazımı bitişik olmalıdır. Yani "Hâlihazırda bitişik mi yazılır?" sorusuna evet şeklinde yanıt verilebilir. Bir zarf olan hâlihazırda kelimesini ayrı yazmak, yazım yanlışına ve anlam karmaşasına yol açmaktadır. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluştuğu ve herhangi bir ses olayı yaşamadığı için hâlihazırda yazımı ile ilgili ayrı olması gerektiği düşünülebilir. Ancak bu kelime bir istisnadır ve kalıplaşmış şekilde kullanılır. Bu nedenle her zaman bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Aynı zamanda hâlihazırda kelimesinde bulunan "hâl" kelimesinda düzeltme işareti yani şapka bulunur. Kelimenin "halihazırda" şeklinde yazılması da yanlıştır.

Halihazırda doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Hâlihazırda TDK kurallarına göre bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Bu kelimenin doğru yazılışı ile ilgili her zaman doğru bilgiyi TDK’den almak mümkündür. Özellikle gün içine sıkça yazım dili kullanıyorsanız, hâlihazırda doğru yazılışı ile ilgili net bilgiye sahip olmalısınız. Yazım hatası yapmamak için bu kelimeyi bitişik yazmalısınız. Aynı zamanda metinde görüntü açısından da bu kelimeyi ayrı yazmak sizi rahatsız edebilir çünkü doğru yazılışı bitişiktir. Hâihazırda doğru yazılışı ile ilgili şu cümleler örnek verilebilir: