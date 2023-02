Hâlbuki nasıl yazılır, hâlbuki yazımı nasıl olmalıdır? Hâlbuki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Hâlbuki nasıl yazılır sorusuna pek çok kişi yanıt aramaktadır. Bağlaç olan /ki/ alan hâlbuki kelimesinin doğru yazılışı konusunda ikilem yaşanmaktadır. Bu kelimenin birleşik mi yoksa ayrı mı yazılışının doğru olduğunu öğrenmek önemlidir. Hâlbuki yazılışı bağlaç olan ki'nin istisna olan yazımlarından birisidir. Bu istisnaları bilmek hem Türkçeyi doğru kullanmak hem de anlam konusunda karmaşa oluşmaması açısından önemlidir.

Hâlbuki nasıl yazılır?

Türkçede ki bağlacının her zaman ayrı yazılması kuralı, hâlbuki gibi bazı kelimelerin yazımı konusunda kafaları karıştırmaktadır. Bu nedenle hâlbuki bitişik mi yazılır gibi sorular sorulmaktadır. Bahsedilen kuralla ilgili bazı istisna kelimeler vardır. Hâlbuki de bu kelimelerin arasında yer alır. Bazı durumlarda ki bağlacı bitişik yazılmalıdır. Hâlbuki yazımı da her zaman bitişik olmalıdır, eğer ayrı yazılırsa hata yapılır. Yanlış bir kullanım yapmamak için hâlbuki kelimesinde yer alan ki’nin her zaman bitişik yazılması gerekir. Aksi takdirde metin içinde hatalı bir kullanım ve anlam karmaşası ortaya çıkar.

Hâlbuki ayrı mı yazılır?

Kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili net bilgi veren TDK, güvenilir bir kaynaktır. Herhangi bir kelimenin yazımı konusunda ikileme düştüğünüzde TDK’ye girip doğru yazılışını öğrenebilirsiniz. Hâlbuki doğru yazılışı ile ilgili de TDK kurallarına bakıldığında doğru yanıt almak mümkündür. Bu kelimenin doğru yazımı her zaman bitişik olmalıdır. Hâlbuki TDK tarafından belirlenen kurallara göre ki bağlacının ayrı yazımı konusunda istisna kelimelerden biridir. Dolayısıyla doğru bir kullanım için her zaman bu kelimeyi bitişik yazmak gerekir.