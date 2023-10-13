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"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 50. yılında mezarı başında anıldı

13.10.2023 14:41 | Son Güncelleme:
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"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anıldı.

"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 50. yılında mezarı başında anıldı

Bodrum Belediyesince organize edilen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı'nın yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada yaptığı konuşmada, Kabaağaçlı'yı ölümünün 50'nci yılında rahmet ve özlemle andıklarını belirterek, özellikle çocuklardan "Halikarnas Balıkçısı"nın kitaplarını okumasını istedi.

Konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına çelenk bırakıldı, dualar edildi ve ardından aşure ikramında bulunuldu.

Kabaağaçlı'yı anma etkinlikleri ilçede gün boyu devam edecek.

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