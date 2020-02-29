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Halil İbrahim Pehlivan'ın hayali milli takım forması

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 29.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin sol beki Halil İbrahim Pehlivan, milli takım forması giyme hayali bulunduğunu söyledi.

Halil İbrahim Pehlivan'ın hayali milli takım forması

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Halil İbrahim Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli takımda oynamak her futbolcunun hedefi, hayalidir. Benim de hedefim, hayalim milli takım formasını giymek. İnşallah bir gün gerçekleşir" dedi.

Son 2 lig maçından galibiyetle ayrılan başkent ekibinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun verdiği şansı iyi değerlendiren 26 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle Ankara derbisini kazanmak bizim için önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde Galatasaray ile oynayacağımız daha zorlu bir maç var." diye konuştu.

Halil İbrahim, 10. sıraya yükseldiklerinin hatırlatılması üzerine "MKE Ankaragücü maçını kazanıp daha farklı hedefler doğrultusunda ilerlemeye çalışacaktık, istediğimizi de yaptık. Umarım böyle devam ederiz. Alt tarafla puan farkını biraz açtık. Bu bize öz güven getirir ama çok fazla rahatlık getirmesi doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Önlerinde zorlu karşılaşmaların bulunduğuna işaret eden savunma oyuncusu, "Direkt rakiplerimizle oynayacağız. Bu maçlara en iyi şekilde hazırlanıp, çıkabildiğimiz kadar üste sıraya çıkmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent temsilcisinin sezonu ilk 10'da bitirme hedefine ilişkin soruya Halil İbrahim, "Ben inanıyorum, takım arkadaşlarım ve hocamız da inanıyor. Hatta ilk 10'un daha üstünde bitireceğimizi düşünüyorum. İnşallah istediğimiz gibi olur." yanıtını verdi.

HAMZA HAMZAOĞLU'NDA TEŞEKKÜR

Halil İbrahim Pehlivan, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na kendisine olan güveni nedeniyle teşekkür etti.

Hamzaoğlu'nun Gençlerbirliği'ne gelmesinin ardından istikrarlı bir performans ortaya koyan Halil İbrahim, "Hamza hoca ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana inandılar, güvendiler, formayı verdiler. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Altyapıdan itibaren uzun yıllardır Gençlerbirliği forması giyiyorum ve bir daha da çıkarmak istemiyorum. İnşallah en iyi şekilde formanın hakkını veririm." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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