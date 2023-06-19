Çocuk yaşta müzik dünyasına girmişti! Ünlü şarkıcı Halil Taşkın hayatını kaybetti! Halil Taşkın kimdir?

Şarkıcı Halil Taşkın hayatını kaybetti. Ünlü ismin geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu aktarıldı. Halil Taşkın'ın ölümü üzerine şarkıcı Kader ve Abdullah Aslan paylaşımda bulundu. İşte Halil Taşkın'ın hayatı ve biyografisi...

ÜNLÜ ŞARKICI HALİL TAŞKIN HAYATINI KAYBETTİ

Halil Taşkın hayata gözlerini yumdu. Ünlü şarkıcı Kader aldığı ölüm haberi sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Acımı anlatamam. Sanatı, kişiliği, insanlığı, adamlığı saysam bitiremem. Canımı kaybettim, ağabeyimi, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim"

HALİL TAŞKIN NEDEN ÖLDÜ?

Abdullah Aslan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Benim için çok değerli bir kardeşti.

Biraz önce acı haberini aldım. Çok üzgünüm, maalesef kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş.

Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun."

HALİL TAŞKIN KİMDİR?

Halil Taşkın 1973'te dünyaya geldi. Aslen Karamanlı'dır.

Küçük Beyzade, babasının oğlu, küçük Ağam ve günahsız Yetim gibi 10 sinema filminde oynayan ve 7 tane albüm çıkartan 80'li yılların meşhur çocuk sanatçılarından olan Halil Taşkın'ın cenazesi 19 Haziran Pazartesi günü Zeytinburnu Beştelsiz camisinden kaldırılacak



