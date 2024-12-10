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Halil Umut Meler Arabistan'ı karıştırdı! 'Bir daha maç yönetemeyecek'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.12.2024 09:16
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Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro yaptığı açıklamada Halil Umut Meler'in Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptığını ve bir daha ülkede maç yönetemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Halil Umut Meler Arabistan'ı karıştırdı! 'Bir daha maç yönetemeyecek'

Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha ülkede maç yönetemeyeceğini açıkladı.

"SONUCA ETKİ EDEN HATALAR"

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Al Shabab - Al Hilal maçında yönetimi çok eleştirilen Meler hakkında konuşan Navarro, "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.

Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmiş ve komitenin Halil Umut Meler'in skora etki eden hatalar yaptığını kabul ettiğini açıklamıştı.

"TÜRKLER YABANCI HAKEM İSTİYOR"

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Öte yandan Suudi Arabistan basınında Halil Umut Meler'in Al Shabab tarafından şikayet edilmesi sonrası Türkiye'de Meler'e büyük tepki gösterildiği ve Süper Lig'de taraftarların yabancı hakem için ısrarlı olduğu yazıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler son dakika arabistan
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