SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Halil Umut Meler'in ilk derbisi

Halil Umut Meler'in ilk derbisi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.02.2020 13:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez dev maçta düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in ilk derbisi

Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) derbiye hakem Halil Umut Meler'i atadı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR'da ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan ekran başında maçı takip edecek.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Halil Umut Meler Galatasaray'ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Dev derbinin hakemi belli olduDev derbinin hakemi belli oldu
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Halil Umut Meler fifa Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Fatih Terim'den Falcao kararı

Fatih Terim'den Falcao kararı

Mustafa Cengiz: Biz 7-0 kazandık!

Mustafa Cengiz: Biz 7-0 kazandık!

İşte Comolli'nin yeni adresi

İşte Comolli'nin yeni adresi

Atletico'dan son şampiyona geçit yok

Atletico'dan son şampiyona geçit yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Trabzon'da şok kavga! Futbolcular birbirine girdi

Trabzon'da şok kavga! Futbolcular birbirine girdi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halil Umut Meler'in ilk derbisi

Halil Umut Meler'in ilk derbisi

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

PFDK kararları açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a flaş ceza

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a flaş ceza!

ÖZET | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0 maç sonucu

Gaziantep, Rize'yi devirdi

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin favorisi belli oldu

F.Bahçe - G.Saray derbisinin favorisi belli oldu

Ahmet Çakar: İnsanda biraz utanma, arlanma olur

Ahmet Çakar'dan olay sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.