Halil Umut Meler'in kararları geceye damga vurdu! Herkes o maçı konuşuyor...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Karadağ, sahasında Hırvatistan'ı ağırladı. Maçın düdüklerini Halil Umut Meler çalarken, karşılaşma baştan sona heyecan dolu anlara sahne oldu. Hırvatistan, 2-0 geriye düştüğü maçta gösterdiği geri dönüşle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

VAR'DA İZLEDİ PENALTIYI VERDİ

34'üncü dakikada Hırvatistan'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Kristijan Jakic, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler ilk anda korner işareti vermesine rağmen VAR devreye girdi. Ekran başında pozisyonu inceleyen Meler, hakem kararını değiştirerek penaltıya hükmetti.

VAR GEÇERLİ SAYDI

72'nci dakikada Petar Musa'nın çektiği ve direkten dönen topu Kristijan Jakic tamamladı. Yan hakem Bora Özkara ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı ve Hırvatistan'ın galibiyet yolundaki kritik anlardan biri olarak kayıtlara geçti.