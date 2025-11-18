SPOR

Halil Umut Meler'in kararları geceye damga vurdu! Herkes o maçı konuşuyor...

Karadağ'da oynanan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Hırvatistan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak önemli bir geri dönüşe imza attı. Halil Umut Meler’in yönettiği maçta VAR incelemeleri sonrası verilen penaltı ve ofsayt tartışmaları geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Karadağ, sahasında Hırvatistan'ı ağırladı. Maçın düdüklerini Halil Umut Meler çalarken, karşılaşma baştan sona heyecan dolu anlara sahne oldu. Hırvatistan, 2-0 geriye düştüğü maçta gösterdiği geri dönüşle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

VAR'DA İZLEDİ PENALTIYI VERDİ

Halil Umut Meler in kararları geceye damga vurdu! Herkes o maçı konuşuyor... 1

34'üncü dakikada Hırvatistan'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Kristijan Jakic, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler ilk anda korner işareti vermesine rağmen VAR devreye girdi. Ekran başında pozisyonu inceleyen Meler, hakem kararını değiştirerek penaltıya hükmetti.

VAR GEÇERLİ SAYDI

Halil Umut Meler in kararları geceye damga vurdu! Herkes o maçı konuşuyor... 2

72'nci dakikada Petar Musa'nın çektiği ve direkten dönen topu Kristijan Jakic tamamladı. Yan hakem Bora Özkara ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı ve Hırvatistan'ın galibiyet yolundaki kritik anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

