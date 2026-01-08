Galatasaray'ı sinirlendiren talep! Yusuf Demir her an kadro dışı kalabilir

Galatasaray ile sözleşmesi sene sonunda bitecek olan Yusuf Demir ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce takımdan ayrılacağı belirtilen Yusuf Demir için oyuncunun menajeri sarı-kırmızılı ekipten kalan maaşını talep etti. Cimbom ise buna sıcak yaklaşmayınca olanlar oldu.

A TAKIMLA BİLE ÇALIŞAMAYACAK!

Yaşananlar sonrası Galatasaray yönetimi oyuncuyu kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor. Öte yandan genç isimle olan bu tartışma sonrası Yusuf Demir'in A takım idmanlarında bile yer alamayacağı öğrenildi.

''GALATASARAY'I KIZDIRMIŞ DURUMDA...''

343 youtube kanalına konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, "Kadro dışı kalacak olan isim Yusuf Demir. Yusuf Demir'in kulüpten 600 bin euro bir alacağı var ve kontratını feshetmek için bu paranın tamamını istiyor. Bu tutum Galatasaray kulübünün kızdırmış durumunda.'' dedi.

''BİR ŞARTLA GİDERİM!''

Küçük, ''Oynama odaklı bakmıyor. Berkan Kutlu oynamak için, kariyerini düşündüğü için kendi gitti, ağlaya ağlaya gitti. Yusuf'da bu durum tam tersi abi. Sezon başı teklif geldi.

Galatasaray 'oyna daha güçlü dön, artı 1 kontratını uzatalım' dedi. Yusuf Demir 'hayır ben Galatasaray'da kalmak istiyorum ama illa gitmemi istiyorsanız bir şartla giderim, uzattığınız sözleşmede yıllık ücretim 950 bin euro değil, 1.3 milyon euro olacak' dedi.

Tavır yapacaksın, şans geldiğinde değerlendirmeyeceksin, zam talep edeceksin, fesih görüşmelerine de katılmayıp, rest çekip ben paramın ve alacaklarımın tamamını alıyorum diye Galatasaray'a şart koşacaksın. Bunun üstüne de Galatasaray yönetiminin tavrı çok net. Yusuf Demir'e Galatasaray diyecek ki git 6 ay kadro dışısın, sağlıklı spor için antrenman yap, futboldan uzak kalacaksın." açıklamasında bulundu.

OKAN BURUK SÜPER KUPA ÖNCESİ AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Okan Buruk açıklamasında, "Berkan Kutlu, bize veda etti. Ona teşekkür etmek istiyorum son 3 sende bize verdiği emeklerden dolayı. Bunun yanında Yusuf Demir ile yollarımızı ayırma kararı verdik. Kadromuza da destek olacak oyuncuları katmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.