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Halil Umut Meler'in yumruklanması olayı sonrası FIFA Başkanı Infantino'dan Halil Umut Meler çağrısı!

12.12.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan çirkin olaylar tüm dünyada ses getirirken, FIFA Başkanı Infantino yaşanan bu kınarken, Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı. İşte FIFA Başkanı Infantino'nun açıklamaları....

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

"KABUL EDİLEMEZ"

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Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

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"Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." görüşlerine yer verdi.

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