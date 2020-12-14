Haliliye Belediyesinin üst yapı atağı sürüyor

Haliliye Belediyesi, sıcak asfalt, kilitli beton parke ve stabilize yol yapım çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yavuz Selim Mahallesinde, kısa süre önce başlatılan sıcak asfalt serim işlemini tamamlayan ekipler, asfaltlanan yolu bölge halkının hizmetine sundu. Yolun yenilenerek hizmete açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Haliliye Belediyesine teşekkür etti. Yürütülen üst yapı çalışmaları kapsamında kilitli beton parke döşeme çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, merkezde İmam Bakır Mahallesinde, kırsalda ise Kısas Mahallesinde kilitli beton parke döşenen yolların kısa sürede hizmete sunulması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kırsalda yürütülen yapım çalışmalarında Üçkonak Mahallesinde ise stabilize yol yapım çalışmaları, fen işleri müdürlüğü ekiplerince hummalı şekilde devam ediyor.

İmam Bakır Mahallesinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı İmam Deniz, taleplerinin ardından kısa sürede çalışmaların başladığının altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

