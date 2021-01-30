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Haliliye Belediyespor Tokat ekibini 3-0 geçti

30.01.2021 23:59 | Son Güncelleme:
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, evinde karşılaştığı Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.Ligin 25’inci hafta müsabakası Haliliye Belediyespor, Tokat Belediye Plevne karşılaşması 11 Nisan Spor Salonunda oynandı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor, evinde karşılaştığı Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.
Ligin 25’inci hafta müsabakası Haliliye Belediyespor, Tokat Belediye Plevne karşılaşması 11 Nisan Spor Salonunda oynandı. Başantrenör Aykut Lale yönetimindeki Haliliye Belediyespor, ilk setini 25-19 kazandığı maçta üstünlüğünü koruyarak ikinci seti 25-21, karşılaşmanın üçüncü setini ise 25-19 kazandı. 3-0’lık skorla 3 puanın sahibi olan Haliliye Belediyespor’da, maç sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, hedeflerinin bu yıl ligde kalmak olduğunu söyledi.
Aldığı 8’inci galibiyetle puanını 21’e çıkararak, ligde 12’nci sıraya yükselen Haliliye Belediyespor, ligin 26’ncı haftasında 6 Şubat 2021 Cumartesi günü İstanbul deplasmanında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

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