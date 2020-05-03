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Haliliye kırsaldaki mahallelilerin yardımına koşuyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor.Haliliye Belediyesi, asli görevlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerini korona virüs (Covıd-19) salgını nedeniyle artırıyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, asli görevlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerini korona virüs (Covıd-19) salgını nedeniyle artırıyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ilçe geneline yılın 12 ayı gıda ve sıcak yemek desteğini sürdürüyor. Ramazan Ayı’nın gelmesi ile birlikte destek kapasitesini artıran Haliliye Belediyesi merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ekipler bu çerçevede kırsal Boydere, Şeyhçoban, Yenisu ve İbrik mahallelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların siparişlerini evlerine teslim etti. Gıda paketlerini mahalleye götüren belediye ekipleri paketleri mahalle muhtarlarına teslim etti. Paketleri teslim alan muhtarlar belediye tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere siparişlerin dağıtım işlemini gerçekleştirecek.
Yapılan yardımlar ile ilgili konuşan Boydere Mahalle Muhtarı Mehmet Güneş, "Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ederiz. Mahalle sakinlerimize gıda desteği veriyor. Ekipler paketlere mahalle kadar getirdi. Bizlerde bize verilen listeye göre vatandaşlara dağıtacağız" dedi. Şeyhçoban Mahalle Muhtarı Cuma Çoban ise "Belediye Başkanımızın gönderdiği yardım bizlere ulaştı. Bizlerde önceden belirlenmiş ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımını yapacağız. Başkanımız Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yenisu Mahalle Muhtarı Mustafa Aksu da “ Yapılan bu hizmetlerden dolayı çok mutluyuz. Belediyemiz isimleri belirlenen vatandaşlarımıza gıda ihtiyaçlarını getirmişler. Mahallem adına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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