YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de gece gündüz mesaisi

Haliliye’de gece gündüz mesaisi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.08.2020 16:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi ilçede temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı’nın son gününde de ilgili tüm ekipleri ile sahada olmaya devam etti.

Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi ilçede temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı’nın son gününde de ilgili tüm ekipleri ile sahada olmaya devam etti. Bu kapsamda kentte son dönemlerde artış gösteren korona virüs vakalarını da dikkate alan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürürken, kurban kesim ve satış yerleri de deterjanlı su ile yıkandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bayram süresince vatandaşların serinlemek için kullandıkların yeşil alan ve parklarda temizlik işlemleri geçekleştirdi. Hijyen kuralları çerçevesinde parklarda çalışma yürüten ekipler, parklardaki bankları ve çocuk oyun guruplarını temizleyerek bayram sonrasına hazır hale getiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi

Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi

Tekirdağ "mavi bayraklı" plajlarıyla tatilcileri cezbediyor

Tekirdağ "mavi bayraklı" plajlarıyla tatilcileri cezbediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Erol Bulut'un yıldızı parlıyor

Adıyaman’da bayram günü kan aktı

Adıyaman’da bayram günü kan aktı

Söke’deki kazada araçlar hurdaya döndü: 4 yaralı

Söke’deki kazada araçlar hurdaya döndü: 4 yaralı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:24
Öğle
12:36
İkindi
16:24
Akşam
19:38
Yatsı
21:05

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Büyük Eczanesi
Haliliye
Kaya Eczanesi
Haliliye
Koreli Eczanesi
Haliliye
Abbasoğlu Eczanesi
Eyyubiye
Ekinci Eczanesi
Karakopru
Çalışkan Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kazadan burunları kanamadan kurtuldular

Kazadan burunları kanamadan kurtuldular

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.