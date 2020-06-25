YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de halka hizmet sürüyor

Haliliye’de halka hizmet sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Haliliye’de Eyyüp Cenap Gülpınar Devteşti Spor ve Yaşam Merkezi belediye bünyesinde hizmet vermeye başladı.Haliliye Belediyesi Eyyüp Cenap Gülpınar Devteşti Spor ve Yaşam Merkezi belediye bünyesinde hizmet vermeye başladı.

Haliliye’de Eyyüp Cenap Gülpınar Devteşti Spor ve Yaşam Merkezi belediye bünyesinde hizmet vermeye başladı.
Haliliye Belediyesi Eyyüp Cenap Gülpınar Devteşti Spor ve Yaşam Merkezi belediye bünyesinde hizmet vermeye başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda hizmete başlayan Spor ve Yaşam Merkezi, içinde engelli çocuk havuzu, spor salonu, yarım olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, salon sporları alanları, meclis salonu, Haliliye Belediyespor kulübü tesisi ve yaşam merkezi barındırıyor. Kapalı spor salonundan yüzme havuzuna kadar her tür branşa hitap eden olan kompleks Haliliyeli spor severlerin hizmetinde olmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü model sosyal medyada paylaştıÜnlü model sosyal medyada paylaştı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:59
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Eren Eczanesi
Merkez
Güllüoğlu Eczanesi
Merkez
Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Kurt Eczanesi
Akcakale
Savaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.