Haliliye’de korona tedbirleri aralıksız sürüyor

Haliliye Belediyesi, 1 Haziran itibariyle girilen normalleşme sürecinde de Covid-19 salgını ile mücadeleyi sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ediyor. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde de belediye aldığı tedbirlere devam ediyor.

Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmıyor. Salgının Türkiye’de görülmesi ile birlikte yıkma ve dezenfekte çalışmalarına başlayan ekipler ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Ertuğrul Gazi, İmambakır, Refahiye, Konuklu ve Bahçelievler mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Temizlik işleri müdürlüğü salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının normalleşme sürecinde de ilçe genelinde dönüşümlü olarak devam edileceğini bildirdi.

