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Haliliye’de parklar normalleşme sürecine hazır

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçecek olan park ve bahçelerde hazırlıklara başladı.

Haliliye Belediyesi, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçecek olan park ve bahçelerde hazırlıklara başladı. Ekipler ilçe genelindeki parklarda birbirinden farklı peyzaj çalışması yaparken, yaklaşık 2 ay önce salgın nedeniyle parklardan sökülen bank, spor ve çocuk oyun grupları tekrardan yerlerine konulmaya başlandı.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele konusunda yürüttüğü faaliyetlere devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme süreci maddeleri çerçevesinde de hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçecek olan park ve bahçelerde peyzaj çalışmalarını hız verirken, covıd-19 salgını nedeniyle yerlerinden sökülen bank, spor ve çocuk oyun grupları yerlerine geri yerleştiriliyor.
Hafta başı itibariyle vatandaşların güzel zaman geçirmek için kullanacakları parklarda çalışmalar son sürat devam ederken ekipler ilçede bulunan tüm parklarda yeşillendirme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

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