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Haliliye’de semt pazarlarında salgına karşı önlem alınıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.04.2020 18:10 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde bulunan semt pazarlarını denetleyerek, esnaf ve vatandaşlara dezenfektan, eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Denetimlerde ekiplere Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan da eşlik ederek, esnafa İç İşleri Bakanlığı’nın belirlediği kurallara uymaları yönünde uyararak, maske dağıttı. Zabıta ekipleri, kurulan pazarlarda sosyal mesafe, alış veriş yapacak olan vatandaş sayısı, sebze ve meyvelere eldivensiz dokunmama konusunda uyarılarda bulunarak bu kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağı ile ilgili bilgiler paylaştı.
Zabıta Müdürlüğü, mesai kavramı olmaksızın denetimlerin tüm ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini duyurdu.

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