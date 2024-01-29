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Haliliye’de üstyapı için tüm ekipler sahada

İHA İHA
29.01.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Devteyşti Mahallesinde deforme olmuş yolları kilitli beton parke taşıyla yeniliyor.

Ulaşımın konforlu hale geldiği yol çalışmaları 5 noktada sürerken, çalışmalar mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde hummalı şekilde sürdürülen üstyapı çalışmalarıyla daha konforlu ve ulaşımın kolaylaştığı yeni yollar hizmete sunuluyor. Üstyapı çalışmalarıyla her geçen gün yol ağını daha da genişleten Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olmuş yolları ise bakım ve onarım çalışmalarıyla güzelleştirmeye devam ediyor. Devteyşti Mahallesinde 5 ayrı noktada devam eden çalışmalar ile kilitli beton parke taşlarıyla döşenen yeni yollar, mahalle sakinlerinden tam not alıyor. Kısa sürede tamamlanan ve hizmete sunulan yollar için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekiplere teşekkürlerini iletti.
Devteyşti Mahallesinde deforme olmuş tüm yolların bir bir onarıldığını ifade eden Mahalle Muhtarı Tahir Kına ise, “Şu anda 5 ekibimizle Devteyşti Mahallemizde üstyapı onarımı, kilitli beton parke taşı onarımı yapılmaktadır. Bu konuda emeği geçen, başta Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a ve fen işleri ekibine mahallem adına teşekkür ederim. İnşallah çalışmaların devamını dilerim. Mahallemiz, Urfa’nın en büyük mahallesi, 100 bin nüfusla hizmet görüyor. Belediyenin bize vermiş olduğu hizmetten dolayı tekrardan mahallem adına Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür eder, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; merkez ve kırsal mahallelerdeki üstyapı çalışmalarının periyodik olarak devam ettiği belirtildi.

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