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Haliliye’de yeni yol çalışması

04.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Haliliye Belediyesi, 9 mahallede başlattığı yol açma çalışmalarıyla 47 yeni yolu ilçeye kazandırarak, üst yapı çalışmalarını tamamladı.Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaç dahilinde üst yapı çalışmalarını bölge bölge devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, 9 mahallede başlattığı yol açma çalışmalarıyla 47 yeni yolu ilçeye kazandırarak, üst yapı çalışmalarını tamamladı.
Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaç dahilinde üst yapı çalışmalarını bölge bölge devam ettiriyor. Yürütülen çalışmalarda henüz yapılaşmanın olmadığı veya yapılaşmanın yeni geliştiği alanlarda da, yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü, bu yollar için de üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yapılaşma alanlarında 2020 yılı içerisinde 9 mahallede 47 yeni yolu Haliliye’ye kazandırarak, trafik ağını genişleten Fen İşleri Müdürlüğü, yol açma çalışmalarında kırmızı kot uygulamasını da göz önünde bulunduruyor.
Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konuklu, Karşıyaka, Sırrın, Devteşti, Süleymaniye, Ertuğrul Gazi, İmam Bakır, Ahmet Yesevi ve Dağeteği Mahallelerinde, toplam 47 yeni yol açtıklarını ve program dahilinde çalışmalarına devam edecekleri ifade edildi.

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