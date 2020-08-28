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Haliliye’den kış öncesi yol yapım seferberliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:38 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kış ayları öncesi yol sorununun yaşanmaması için tüm ekipleri ile seferber oldu.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kış ayları öncesi yol sorununun yaşanmaması için tüm ekipleri ile seferber oldu. Fen İşleri ekipleri kırsal Ballıca Mahallesinde yol yapım çalışmalarına devam ederken, Dalbaşı Mahallesinde de çalışmaları tamamlayarak yeni yolları vatandaşların hizmetine sundu.
İlçede yol sorununun kesin çözümünü hedefleyen Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım atağını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal Ballıca Mahallesinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Dalbaşı Mahallesinde de yapımı tamamlanan yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.
İlçe genelinde yapılan çalışmalar beğeni toplamaya devam ederken, Dalbaşı Mahalle sakinleri Haliliye Belediyesinin mahallelerinde bulunan tüm yolları yaptığını, bundan dolayı başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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