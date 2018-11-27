SPOR

Halis Özkahya: Basiretim bağlandı, son derece üzgünüm

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Halis Özkahya'dan, olay yaratan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı için flaş sözler! Şansal Büyüka, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya ile ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Halis Özkahya: Basiretim bağlandı, son derece üzgünüm

Spor dünyasının duayen isimlerinden Şansal Büyüka, Galatasaray ile Atiker Konyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya ile ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Şansal Büyüka, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile görüştüğünü ve iki hakemin de uzun bir dinlendirme alacağını dile getirdi.

Büyüka, Halis Özkahya hakkında ''Bugün Halis Özkahya'nın bazı yakınlarına 'Basiretim bağlandı. Son derece üzgünüm' dediği yönünde iddialar var. Bunu da söylemiş olayım'' dikkat çeken ifadeler kullandı.

İki hakemin de dinlendirileceğini dile getiren Büyüka, ''Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya çok uzun dinlendirme olacak'' dedi.

Şansal Büyüka, Mustafa Cengiz'in son açıklamaları nedeniyle bir ceza daha alabileceğini de sözlerine ekledi.

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