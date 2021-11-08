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Halis Özkahya hakemliği neden bıraktığını açıkladı

08.11.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig hakemlerinden Halis Özkahya, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçına damga vuran olay ve sonrasında aldığı hakemliği bırakma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Halis Özkahya hakemliği neden bıraktığını açıkladı

Haftaya damgasını vuran Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya, karşılaşmayı erken bitirip futbolcuları soyunma odasından geri çağırarak kalan süreyi oynattığı maçta yaşananları anlattı.

Özkahya TV100'e yaptığı açıklamada hakemliği bırakma kararı aldığını ifade ederken mevcut ortamda hakemlik yapmanın imkansız olduğunu ve sistemin değişmesi gerektiğini belirtti.

Özkahya'nın açıklamaları şu şekilde:

"4. HAKEM YANLIŞLIKLA 9 DAKİKA GÖSTERDİ DİYEBİLİRDİM"

"Maçı devam ettirmem için kimse beni zorlamadı. Erken bitirdiğimi içeri girdikten sonra fark ettim. 5 dakika uzatma verdim, 4. hakem yanlışlıkla 9 dakika gösterdi diyebilirdim ama bu benim karakterime uymazdı. Sonrasında iki takımdan da rica ettim. Maçın dalgınlık sonucu erken bittiğini, daha sonra itiraz olursa maçın tekrar edilebileceğini ya da oynanmayan dakikaların oynanabileceğini ilettim. Maçın tekrarı olabilirdi. Ondan dolayı da iki takımı da davet ettim. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular, tekrar sahaya çıktılar. Maç bittikten sonra da 'olur bunlar insana mahsus hatalar' dediler."

"HER ŞEY VE HERKES DEĞİŞMESİNE RAĞMEN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

"Futbol, spor ortamı çok çirkinleşti. Her maç öncesi, sırası ve sonrasında hakaret ve küfürler işitmekten sıkıldım. Çok severek başladığım hakemlik mesleğinden zevk almamaya başladım. Bu kaos ortamında daha fazla durmak istemiyorum. Bu ortamda hakemlik yapılmaz. Her şey ve herkes değişmesine rağmen aslında değişen bir şey yok. Değişmesi gereken sistem. Bundan dolayı bırakma kararı aldım."

"BIRAKTIM, KARARIMDAN KESİNLİKLE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kararımdan kesinlikle dönmeyi düşünmüyorum. MHK Başkanı ile de görüştüm. Kendisi 'emin misin' diye sordu. Kararımdan emin olduğumu söyledim. Şu an için yorumculuk veya bir camiada herhangi bir görev düşünmüyorum. Birkaç ay kafamı dinledikten sonra belki de tekrardan beden eğitimi öğretmenliğine dönmek için dilekçe verebilirim"


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Halis Özkahya
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