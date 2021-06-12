Halis Serbest kimdir? Halis Serbest Bergen’i neden öldürdü?

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbest, Bergen ile evlenirken “Gazino işini bırakacaksın, bu bana da aileme de yakışmaz.” demiş ve Bergen de ilk başta bu durumu kabul edip evlenmiştir.

Adana’da yaşamını sürdüren Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2’si 16, 2’si 17 yaşında olan 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3’nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 ÇOCUĞU DA İSTİSMAR ETTİ! Çıkardığı albümündeki şarkısı, ’Acıların kadını’ lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen'in yüzüne 1982’de kezzap atan, boşandıktan sonra da 1989 yılında da silahla vurup öldüren eski kocası Halis Serbest, bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldı.

4 çocuğun istismarından gözaltına alınan Halis Serbest, eşi Bergen’in yüzüne önce kezzap atmış ve yüzünün yarısını tanınmaz hale getirmiştir. Şarkıcılık yapan Bergen, fotoğraf çekimlerinde her zaman yüzünün yaralı kısmını saçı ile kapatmıştır. Halis Serbest, 1989 yılında şarkıcı Bergen’i silahla vurarak öldürmüştür.

Ancak sonradan yapamayan Bergen, Halis Serbest'e gidip “Ben yapamıyorum, sahneye geri döneceğim.” Demiştir. Bunun üzerine Halis Serbest, Bergen’den boşanmak istemiştir.

SAHTE EVLİLİK İDDİASI

Bazı kaynaklara göre, o dönem mafyalaşan müzik piyasasında Bergen’i elinde tutmak için Halis Serbest isimli kişiyi kullanarak tamamen sahte olan bir evlilik senaryosu gerçekleşmiştir. Bu iddialara göre, aslında Halis Serbest ve Bergen, resmi olarak hiç evlenmemiştir.

Bergen, 1982 yılında Atlas Plak’tan ilk şarkısını çıkardı. Eşi Halis Serbest’in Bergen’e şiddet uyguladığı da bilinen bir gerçektir. Bergen bu şiddete uzun süre dayanamamış ve birçok kez evden kaçmıştır.

İKİ GÜZÜNÜ KAYBETTİ

Sahnelere döndükten sonra 1982 yılında İzmir’de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest’in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atılmıştır. Sahnede eşi tarafından yüzüne kezzap attırılan Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetmiştir.

Vücudunun büyük bir kısmı da zarar gören Bergen’in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazanmıştır.