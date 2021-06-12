Halis Serbest kimdir? Halis Serbest Bergen’i neden öldürdü?

4 çocuğun istismarından gözaltına alınan Halis Serbest, eşi Bergen’in yüzüne önce kezzap atmış ve yüzünün yarısını tanınmaz hale getirmiştir. Şarkıcılık yapan Bergen, fotoğraf çekimlerinde her zaman yüzünün yaralı kısmını saçı ile kapatmıştır. Halis Serbest, 1989 yılında şarkıcı Bergen’i silahla vurarak öldürmüştür.
4 ÇOCUĞU DA İSTİSMAR ETTİ!
Çıkardığı albümündeki şarkısı, ’Acıların kadını’ lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen'in yüzüne 1982’de kezzap atan, boşandıktan sonra da 1989 yılında da silahla vurup öldüren eski kocası Halis Serbest, bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldı.
Adana’da yaşamını sürdüren Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2’si 16, 2’si 17 yaşında olan 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3’nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbest, Bergen ile evlenirken “Gazino işini bırakacaksın, bu bana da aileme de yakışmaz.” demiş ve Bergen de ilk başta bu durumu kabul edip evlenmiştir.
Ancak sonradan yapamayan Bergen, Halis Serbest'e gidip “Ben yapamıyorum, sahneye geri döneceğim.” Demiştir. Bunun üzerine Halis Serbest, Bergen’den boşanmak istemiştir.
SAHTE EVLİLİK İDDİASI
Bazı kaynaklara göre, o dönem mafyalaşan müzik piyasasında Bergen’i elinde tutmak için Halis Serbest isimli kişiyi kullanarak tamamen sahte olan bir evlilik senaryosu gerçekleşmiştir. Bu iddialara göre, aslında Halis Serbest ve Bergen, resmi olarak hiç evlenmemiştir.
Bergen, 1982 yılında Atlas Plak’tan ilk şarkısını çıkardı. Eşi Halis Serbest’in Bergen’e şiddet uyguladığı da bilinen bir gerçektir. Bergen bu şiddete uzun süre dayanamamış ve birçok kez evden kaçmıştır.
İKİ GÜZÜNÜ KAYBETTİ
Sahnelere döndükten sonra 1982 yılında İzmir’de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest’in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atılmıştır. Sahnede eşi tarafından yüzüne kezzap attırılan Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetmiştir.
Vücudunun büyük bir kısmı da zarar gören Bergen’in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazanmıştır.
Bergen, sağ gözünün hasar aldığını ve yüzünün yaralandığını gizlemek için saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapatır ya da sürekli gözlük kullanırdı.
Bu olaydan sonra Halis Serbest iki ay boyunca firari olarak yaşamıştır ve daha sonra yakalanarak cezaevine girmiştir.
Bergen, tedavi olduktan sonra Cengiz Özşeker’in de iknası ile beraber 1985 yılına kadar sahne almaya devam etti.
1985 yılında plak yapımcısı Yaşar Kekeva‘nın daveti ile İstanbul‘a giderek “İnsan Severse” adlı longplay’i çıkardı. Daha sonra 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı “Acıların Kadını” ile şöhrete kavuştu.
ALTIN PLAK VE ALTIN KASET SAHİBİ
Albümün çok beğenilmesiyle plak şirketi tarafından Nisan 1987’de “1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı” unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset‘le ödüllendirildi.
1987 yılında konser için gittiği Adana’da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu. Bu dönem sahneye çıkmayı bıraktı.
6 KURŞUN
1989’da tekrar sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı’dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü.
Bergen’in annesi Sabahat Çakar’ı da 3 kurşunla yaralayan Halis Serbest olay yerinden kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bergen’in naaşı ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne Sebahat Çakır ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Olaydan bir gün sonra Mersin’deki Akbelen mezarlığında Bergen, toprağa verildi.
SERBEST BIRAKILDI
Bergen’in katili Halis Serbest, Almanya‘da yakalandı. 12 Mart 1992 tarihinde çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 3 ay hüküm giymesine rağmen zaman aşımı, Almanya’da mahkûmiyet süresi gibi “hafifletici sebeplerle” 7 aylık bir mahkûmiyetle serbest bırakıldı.
Halis Serbest, şimdi Adana’da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte mutlu mesut bir şekilde yaşamaktadır.
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