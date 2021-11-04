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Halit Ergenç'in eski mesleğini duyan şoke oldu! Gören gözlerine inanamadı!

04.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok aranan yüzlerinden biri olan Halit Ergenç'in, henüz oyunculuğa başlamadan önce yaptığı işi duyanlar şaşıp kaldı.

Halit Ergenç'in eski mesleğini duyan şoke oldu! Gören gözlerine inanamadı!

Bergüzar Korel ile olan evliliğiyle, sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Halit Ergenç'in kariyerine dair şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde Opera okuyan oyuncunun, bir dönem dansçılık yaptığını duyanlar şaşıp kaldı.

Halit Ergenç, henüz şöhret basamaklarını tırmanmadan önce, Ajda Pekkan'ın dansçısı olarak sahneye çıkıyordu. Ayrıca Ergenç, bir dönem Leman Sam'ın da vokalistiydi.

Halit Ergenç'in eski mesleğini duyan şoke oldu! Gören gözlerine inanamadı!

1993 yılında oyunculuğa adım atan Halit Ergenç'in ilk projesi Beni Bul dizisi oldu. Ardından Tatlı Kaçıklar, Kara Melek gibi dizilerde rol aldı.

Halit Ergenç'in eski mesleğini duyan şoke oldu! Gören gözlerine inanamadı!

Halit Ergenç'in çıkış noktası, Zerda ve Aliye dizileriyle oldu.

Halit Ergenç'in eski mesleğini duyan şoke oldu! Gören gözlerine inanamadı!

Ardından Binbir Gece'de oynayan yıldız, burada hayatının aşkı Bergüzar Korel ile tanıştı.

Halit Ergenç'in eski mesleğini duyan şoke oldu! Gören gözlerine inanamadı!

Korel ve Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girdiler. Çiftin, bu evlilikten 3 çocuğu oldu.

Halit Ergenç'in eski mesleğini duyan şoke oldu! Gören gözlerine inanamadı!

Ünlü çift, Vatanım Sensin dizisinde de başrolde karı kocayı canlandırdı.

Halit Ergenç'in eski mesleğini duyan şoke oldu! Gören gözlerine inanamadı!

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle kendine hayran bırakan Ergenç, en son Babil dizisiyle televizyonda yer aldı.

Halit Ergenç'in eski mesleğini duyan şoke oldu! Gören gözlerine inanamadı!


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Anahtar Kelimeler:
Babil dizisi Ajda Pekkan Bergüzar Korel Halit Ergenç
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