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Halit Ergenç, söylentilere önce şaşırdı sonra noktayı koydu

30.11.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Halit Ergenç, önceki günlerde bir etkinlikte görüntülendi. Ali ve Han isimli iki oğullarından sonra kızları Leyla’yı kucaklayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel ikilisi mutluluklarını her fırsatta dile getiriyor.

Halit Ergenç, söylentilere önce şaşırdı sonra noktayı koydu

Halit Ergenç, Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan’ın gösterisi Afara’yı izlemeye gitti. Orada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halit Ergenç, yeni bir proje üzerinde olduğunu söyledi. Son olarak Star Tv’de yayınlanan Babil dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Halit Ergenç, hakkında ortaya atılan iddiaya da yanıt verdi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN PARA ALIYOR MU?

Halit Ergenç, “Her şey yolunda gidiyor, bebek sağlıklı. Müthiş bir şey, Allah isteyen herkese nasip etsin” diye konuştu. Oyuncu, “Şu an net bir şey yok. Konuşmalar var ama kesinleşmeden size bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı. Sadece senaryo okuması için bile yapım şirketlerinin ünlü oyuncuya ödeme yaptığı yönündeki şehir efsanesi de Halit Ergenç’in açıklamaları ile sona erdi.

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"BENİM HABERİM YOK"

Oyuncu, “Benim hiç öyle bir şeyden haberim yok. Benim yerime böyle bir şey yapan birisi mi var acaba?” diyerek esprili bir yanıt verdi. Kendisine birtakım senaryolar geldiğini anlatan oyuncu, “Okuyorum, bazı koşulları oluyor. Onları yerine getirebilirsek, karşılıklı anlaşırsak, çekebileceğiz” diyerek bir projenin gelmekte olduğunun ilk sinyalini de verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç
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