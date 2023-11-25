Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ü 6 yıl sonra buluşturan proje! Büyük heyecan uyandırdı

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, 6 yıl aradan sonra yeniden bir araya geliyor. İkilinin hayranlarında büyük merak uyandıran yapımın detayları merak ediliyor. Başarılı oyuncuların dijital bir platformda yayınlanacak olan dizi için bir araya geldi konuşuluyor.

6 YIL SONRA İLK KEZ...

Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, 2017 yılından sonra ilk kez aynı projede bir araya gelecek.

Ünlü ikili 2017 yılında Ferzan Özpetek'in yönettiği 'İstanbul Kırmızı' adlı filmde Mehmet Gündr, Nejat İşler ve Zerrin Tekindor gibi isimlerle birlikte rol almıştı.

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç dijital platform Gain için O3 Medya’nın çekeceği 4 bölümlük dizide başrolü paylaşacak.

Dzinin senaryosunu Ekin Atalar, Sienna Miller, Michael Buscemi’nin 2007 yılı yapımı “İnterview” (Görüşme) filminden yola çıkarak kaleme aldı.

Film bir pembe dizi yıldızı ile onunla röportaja gelen gazetecinin hikâyesi beyazperdeye taşımıştı. Halit Ergenç yakın zamanda sete çıkacak olan “Yarınlar Yokmuş Gibi” dizisinin hemen ardından “Adsız Aşıklar” adlı başka bir dijital dizide daha başrol oynayacak.







