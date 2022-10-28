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Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

28.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Spor basınının duayenlerinden Halit Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) düzenlendi. Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Pek çok siyasinin ve ünlü ismin katıldığı cenazeyle ilgili Halit Kıvanç'ın oğlundan dikkat çeken sitem geldi. "Önde saf tutup “gözüktüler” diyen Ümit Kıvanç, o isme sitem etti.

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında bir tören düzenlendi.
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Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç, oğlu Ümit Kıvanç ve çok sayıda medya mensubu ile sevenleri katıldı.

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Törenin ardından Kıvanç'ın naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Haldun Dormen, Erol Evgin, Demet Akbağ, Selim Soydan, Orhan Gencebay, Fatih Altaylı, Ali Kırca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Halit Kıvanç'ın naaşı öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sitemde bulundu.

Kıvanç, yaptığı paylaşımda; "Babamın cenazesine gelip 'görüntü veren' bazı ünlü veya yetkili kimseler, anneme veya bana başsağlığı dilemediler. Önde saf tutup “gözüktüler”, gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ. Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!" diyerek sitemde bulundu.

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Halit Kıvanç medya yaşında

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