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Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Halit Kıvanç'ın hastalığı neydi?

25.10.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Kıvanç 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberin ardından Usta sunucu Halit Kıvanç'ın ölüm nedeni, hastalığı gibi konular merak edildi. Peki, Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Halit Kıvanç'ın hastalığı neydi?

Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Halit Kıvanç'ın hastalığı neydi?

Halit Kıvanç, Türk radyo ve televizyon eski maç sunucusu ve gazeteci. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Halit Kıvanç bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Usta sunucunun ölüm haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.

HALİT KIVANÇ NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sunucu Halit Kıvanç vefat etti. Acı haberi oğlu Ümit kıvanç şu sözlerle duyurdu;

"Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek." dedi.

HALİT KIVANÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Halit Kıvanç ,1926 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Müzisyen/Yazar Ümit Kıvanç'ın babası olan radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç; Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ni bitirdi.

Halit Kıvanç 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte memleketimizin ilk günlük spor gazetesi (Türkiye Spor)gazetesini çıkardı.Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC de çalıştı. Ülkemiz'de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında ‘ilk'lerin adamı oldu. olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve televizyon da aktarmıştır.

Sunuculukta 50 yılını 2005′te bir jübileyle kutlayan Kıvanç,Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200′ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü.

HALİT KIVANÇ'IN HASTALIĞI NE?

Ertem Şener, duayen gazeteci Halit Kıvanç'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Şener paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit abimizin, ustamızın. 'Mümkün değil şu an' dedi ve ekledi; 'Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta' Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim. Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabi ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı. Ne Ronaldinho’nun çalımları, ne Messi’nin büyük futbolu, ne Ronaldo’nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye’nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam"

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