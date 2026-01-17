MAGAZİN

Trump'a babalık davası açan Necla Özmen Hayrettin'e çıktı! ''Kan testine gerek yok, yüzde 99 kızı''

Öznur Yaslı İkier

Türkiye’de yaşayan Necla Özmen isimli vatandaş, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın öz kızı olduğunu iddia etti. Bu iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Özmen'in Trump'a babalık davası da açtığı öğrenildi. İddiasıyla günlerdir konuşulan Necla Özmen 'Hayrettin ile Kaos Show' programına konuk oldu.

Ankara'da yaşayan Necla Özmen, biyolojik babasının ABD Başkanı Donald John Trump olduğunu ileri sürerek, Ankara 27'nci Aile Mahkemesi'nde 25 Eylül'de babalık davası açtı.

Özmen, dava dilekçesinde, 1970 doğumlu olduğunu, nüfusta Satı ve Dursun Özmen'in çocuğu olarak göründüğünü belirtti. Özmen, Dursun Özmen'in 2019 yılında vefat ettiğini, kendisini büyüten Satı Özmen'in 2017 yılında gerçeği kendisine anlattığını ifade etti.

Trump a babalık davası açan Necla Özmen Hayrettin e çıktı! Kan testine gerek yok, yüzde 99 kızı 1

Necla Özmen, Satı Özmen'in, hastanede ölü bebek dünyaya getirdiğini, aynı anda doğum yapan ve o dönem yasak ilişki sonucu Trump'tan hamile kaldığını söyleyen Sophia isimli kadının dünyaya getirdiği bebeği ise kendisine verdiğini anlattığını ileri sürdü. Necla Özmen, babasının tespit edilmesi için DNA testi yapılması talebinde bulundu. Mahkeme ise 10 Ekim tarihli kararında davanın reddine karar verdi.

Trump a babalık davası açan Necla Özmen Hayrettin e çıktı! Kan testine gerek yok, yüzde 99 kızı 2

Günlerdir gündemden düşmeyen Necla Özmen şimdi de 'Hayrettin ile Kaos Show' programına konuk oldu. Necla Özmen “İnanması güç gibi geliyor ama gerçek. Yıllar önce bir Türk aileye bırakılmışım. Beni büyüten anneden öğrendim. Trump zaten biliyor, ona ulaşmak için bu yolu seçtim.” ifadelerini kullandı.

Trump a babalık davası açan Necla Özmen Hayrettin e çıktı! Kan testine gerek yok, yüzde 99 kızı 3

'KAN TESTİNE GEREK YOK'

Hayrettin'in programındaki teyzelerden biri Özmen'in yüz falına baktığını yüzde 99 Trump'ın kızı olduğunu söyledi ve 'kan testine gerek yok' ifadelerini kullandı.

Trump a babalık davası açan Necla Özmen Hayrettin e çıktı! Kan testine gerek yok, yüzde 99 kızı 4

